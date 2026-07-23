Ваша коллекция превратится в хлам – игры для PlayStation на дисках имеют срок годности

Геймеры считают физические диски гарантией вечного владения игрой, в отличие от цифровых копий. Новые исследования доказывают: пластик и металл также подвержены воздействию времени.

Коллекционирование дисков – это настоящая бомба замедленного действия, которая рано или поздно превратится в ничто, сообщает Gamerant.

Короткая длительность службы современных носителей

Исследование Канадского института консервации (CCI) показало, что коммерческие диски Blu-ray (BD-ROM), на которых выпускаются игры для PlayStation 4 и PlayStation 5, имеют значительно меньший срок годности, чем считалось ранее.

Эксперты ожидают, что такие носители будут оставаться работоспособными лишь в течение 10-20 лет.

Диски, независимо от того, являются ли они оптическими носителями или любым другим видом медиа, деградируют с того самого дня, когда вы их получаете,

– комментирует аналитик Канадского института консервации Эрн Биман.

Специалист добавил, что, несмотря на теоретическую возможность дисков "прожить" дольше двух десятилетий, пользователям не стоит на это "полагаться".

Оптические носители очень уязвимы к физическим повреждениям и химическим процессам, а современные игры требуют идеального считывания данных для стабильной работы. Даже микроскопическая царапина в критической зоне может превратить дорогую коллекционную копию в кусок бесполезного пластика.

При этом отмечается, что главным врагом коллекционеров считают явление, известное как "дисковая гниль". Это процесс деградации поликарбонатной основы под воздействием окружающей среды. Влага, свет и высокая температура вызывают окисление отражающего слоя. Особенно уязвимыми оказались современные диски формата 4K Ultra HD.

Ситуацию усугубляет то, что Sony планирует прекратить производство новых дисков для PlayStation уже в 2028 году. Это означает, что через несколько десятилетий рабочие физические копии станут редкостью, а рынок подержанных игр может столкнуться с массовым выходом носителей из строя.

Как остановить распад коллекции?

Несмотря на неутешительные прогнозы, геймеры могут существенно продлить жизнь своим дискам, если будут соблюдать строгие правила хранения:

Эксперты CCI советуют хранить игры в прохладном и сухом месте. Оптимальная температура хранения составляет от -10 до 23 градусов по Цельсию, а относительная влажность воздуха должна колебаться в пределах 20-50%;

хранить диски следует исключительно вертикально в стандартных пластиковых футлярах;

не рекомендуется использовать мягкие пластиковые конверты, которые могут повредить поверхность;

брать диск следует только за центральное отверстие и внешние края, чтобы не оставлять отпечатков пальцев;

следует избегать использования любых клейких этикеток;

для очистки поверхности специалисты рекомендуют использовать сжатый воздух, а если диск требует маркировки – делать это только специальным маркером на водной основе на прозрачном внутреннем кольце.

Такие меры не сделают диски вечными, но помогут им радовать вас чуть дольше.