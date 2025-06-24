GSC Game World подтвердила дату выхода большого обновления для STALKER 2

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, нам пора готовиться к очередному обновлению. Разработчики объявили точную дату релиза долгожданного патча 1.5. Обещают многочисленные улучшения и новые возможности и впечатления.

Недавно менеджер сообщества S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord, известный под псевдонимом Mol1t, сообщил, что GSC Game World планирует выпустить обновление 1.5 в период с 23 по 29 июня, информирует 24 Канал.

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И хотя неделя только началась, нетерпеливые фанаты уже получили ответ на свой вопрос о точной дате. По словам Mol1t, команда нацелена на релиз в среду, 25 июня 2025 года.



Ответ Mol1t в Discort игры / Скриншот с Reddit

Ранее сообщалось, что патч 1.5 принесет бета-версию инструмента для создания модов Zone Kit. Разработчики обещают интеграцию с Steam Workshop и mod.io, а также возможность устанавливать моды непосредственно в игре, включая консоли.

Кроме того, обновление будет включать улучшение механизма перезарядки, повышение производительности возле тайников, балансировку боеприпасов (для пулеметов и снайперских винтовок), дальнейшие изменения в системе A-Life и многое другое.

Успех S.T.A.L.K.E.R. 2 и пострелизная поддержка

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября 2024 года на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X|S и в Game Pass. За первые два дня продажи игры превысили один миллион копий, а к марту 2025 года общая аудитория проекта достигла 6 миллионов игроков.

С момента релиза GSC Game World выпустила ряд больших и малых патчей, стремясь сделать игру "такой, на которую вы заслуживаете", и обновление 1.5 является очередным шагом в этом направлении.

Лично я рад, что GSC Game World продолжает активно поддерживать S.T.A.L.K.E.R. 2 после релиза, ведь старт игры, хотя и был успешным, оставил не всех довольными, а места для совершенствования и дальнейшей работы хватает.

Обновление 1.5 выглядит многообещающим, особенно благодаря Zone Kit, который может открыть двери для творчества сообщества и сделать Зону еще более живой через моды (а именно они гарантировали долгую жизнь оригинальной трилогии, которая, кстати, вышла в полном объеме на PS5, Xbox Series X/S и ПК).

Улучшение производительности и баланса также важны, ведь это те аспекты, на которые игроки часто жаловались. Осталось не так много ждать, чтобы увидеть, как эти изменения повлияют на игру.