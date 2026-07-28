Возвращение в Зону – GSC Game World назвала дату выхода сюжетного дополнения STALKER 2

Украинская студия GSC Game World официально объявила дату выхода первого большого сюжетного дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля и обновления базовой игры.

Сталкеры, приготовиться, долгожданное сюжетное дополнение "Цена надежды" появится на игровых платформах уже в конце лета, сообщает 24 Канал.

Новый контент и обновление движка

Релиз масштабного дополнения запланирован на 20 августа 2026 года, о чем сообщили в свежем трейлере DLC.

Трейлер Cost of Hope: смотрите видео

Новый контент будет доступен одновременно для игроков на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Геймеры получат новое приключение Скифа, которое развернется параллельно основным событиям игры.

Все начнется с загадочного сигнала на КПК героя, который втянет его в новый виток конфликта между группировками "Долг" и "Воля". Это противостояние грозит нарушить шаткое равновесие сил в Чернобыльской зоне отчуждения.

Разработчики обещают десятки часов дополнительного игрового процесса, новые территории по исследованию, встречи с неожиданными союзниками и врагами , а также расширенный арсенал оружия.

Важно, что решения игрока будут непосредственно влиять на развитие событий в Зоне.

Вместе с платным дополнением выйдет бесплатный патч 2.0, изменяющий технологическую основу проекта. Игру переведут на новую версию движка Unreal Engine 5, что обеспечит лучшую производительность и ряд графических улучшений.

Напомним, что с момента релиза игра получила уже 17 патчей. Один из самых значимых, под названием Stories Untold, был выпущен в декабре 2025 года – он добавил около 5 часов контента и восемь сюжетных миссий.