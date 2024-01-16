Релиз STALKER 2 должен был пройти еще в 2023 году, но разработка несколько затянулась. Следующие планы по релизу отсрочили до первого квартала 2024 года, и конкретной даты до сих пор не называли.

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Дата релиза STALKER 2

Непонятная окончательная дата релиза наталкивала на мысли о возможной очередной отсрочке. Ведь до конца первого квартала года остается всего 11 недель. За столь короткое время разработчикам было бы крайне трудно разогнать рекламную компанию, соответствующую уровню STALKER 2.

Теперь GSC Game World официально сообщила, что дата релиза игры будет 5 сентября 2024 года. Если бы вам было интересно, стоит ли ожидать очередных отсрочок, то даже свое видео с анонсом разработчики соответственно назвали "Анонс окончательной даты выхода".

В анонсе продемонстрирована группа сталкеров, сидящих у костра, попивая кофе и играя на гитаре. Видео заканчивается надписью: "STALKER 2: Heart of Chornobyl. 5 сентября, 2024. Предзаказ – уже сейчас".

Анонс даты выхода STALKER 2: смотрите видео

К слову, STALKER 2: Heart of Chornobyl попал в наш рейтинг самых ожидаемых игр 2024 года. С момента выхода предыдущей игры в серии STALKER: Call of Pripyat исполнилось уже более 14 лет.