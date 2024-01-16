Реліз STALKER 2 мав відбутися ще у 2023 році, але розробка дещо затяглась. Тож подальші плани щодо релізу відтермінували до першого кварталу 2024 року, та конкретної дати досі не називали.

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Дата релізу STALKER 2

Незрозуміла остаточна дата релізу наштовхувала на думки про можливе чергове відтермінування. Адже до кінця першого кварталу року залишається всього 11 тижнів. За такий короткий час розробникам було б вкрай важко розігнати рекламну компанію, яка б відповідала рівню STALKER 2.

Тепер GSC Game World офіційно повідомила, що датою релізу гри буде 5 вересня 2024 року. Якщо б вам цікаво було, чи варто очікувати чергових відтермінувань, то навіть своє відео з анонсом розробники відповідно назвали "Анонс остаточної дати виходу".

В анонсі продемонстровано групу сталкерів, які сидять біля вогнища, попиаючи каву й граючи на гітарі. Відео закінчується написом: "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. 5 вересня, 2024. Передзамовлення – вже зараз".

Анонс дати виходу STALKER 2: дивіться відео

До слова, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl потрапив у наш рейтинг найочікуваніших ігор 2024 року. З моменту виходу попередньої гри в серії S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat минуло вже понад 14 років.