STALKER 2 на подходе: создатели показали релизный трейлер игры

До выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 осталось чуть больше, чем час, а тем временем GSC Game World выпустила релизный трейлер украинской игры.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля состоится сегодня в 18:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Релизный трейлер позволяет заглянуть в сюжет игры, познакомиться с ее ключевыми персонажами и увлекательным игровым процессом.

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Основные моменты сюжета и ключевые персонажи

Трейлер погружает зрителей в мрачные, но волшебные пейзажи Зоны, демонстрируя жуткие подземные комплексы, где проводились жуткие эксперименты. Он знакомит с ключевыми персонажами, среди которых легендарный Стрелок, и дразнит напряженными схватками с бандитами и устрашающими битвами с мутантами. Путешествие главного героя перемежается с философскими размышлениями о таинственной природе Зоны, что добавляет повествованию глубины.

Релизный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – смотрите видео:

Доступность платформ и версии игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля будет доступна на платформах PC и Xbox Series X/S. Подписчики Xbox Game Pass смогут наслаждаться игрой бесплатно, что сделает ее еще более привлекательным дополнением к библиотеке.

Благодаря динамичным перестрелкам, жуткой атмосфере и захватывающему сюжету, игра готова отправить игроков в незабываемое путешествие. Фанаты смогут наконец-то вернуться в Зону в этом долгожданном сиквеле, официальный запуск которого состоится уже через два часа.