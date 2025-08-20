Украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PlayStation 5. Дата релиза и подробности изданий появились в магазине PS Store еще до официального анонса от GSC Game World. Разработчики уже подтвердили эту информацию и показали новый трейлер игры для консоли от Sony.

Информация о выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 сначала появилась в цифровом магазине PS Store, где неожиданно открылись предзаказы. Это стало сюрпризом, поскольку студия GSC Game World на тот момент еще не делала официальных заявлений. Впоследствии разработчики подтвердили данные, опубликовав соответствующий трейлер, информирует 24 Канал.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 – смотрите видео:

Релиз игры на консоли PS5 состоится 20 ноября 2025 года. Эта дата является знаковой, поскольку игра выходит ровно через 12 месяцев после дебюта на ПК и Xbox Series X|S, который состоялся 20 ноября 2024 года.

Для игроков на PlayStation 5 уже доступны предзаказы нескольких изданий:

(60 долларов): содержит базовую игру и бонусы за предзаказ (дополнительные диалоги у костра, скин для оружия и костюма, нашивка). Расширенное (80 долларов): включает контент стандартного издания, а также дополнительный побочный квест, цифровые артбук и саундтрек.

(80 долларов): включает контент стандартного издания, а также дополнительный побочный квест, цифровые артбук и саундтрек. Полное (110 долларов): содержит все из расширенного издания, дополненное сезонным пропуском на два будущих сюжетных дополнения (DLC) и наборами ультимативного оружия и костюмов.

Версия для PS5 получит технические улучшения для PS5 Pro, а также поддержку особенностей контроллера DualSense, в частности адаптивных триггеров и тактильной отдачи, и трехмерный звук.

События игры разворачиваются через 10 лет после финала "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Игрокам в роли сталкера-одиночки по прозвищу Скиф придется отправиться в Зону, чтобы разгадать ее тайны и найти "Сердце Чернобыля".

