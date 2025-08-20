Український шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на PlayStation 5. Дата релізу та подробиці видань з'явилися в магазині PS Store ще до офіційного анонсу від GSC Game World. Розробники вже підтвердили цю інформацію та показали новий трейлер гри для консолі від Sony.

Інформація про вихід S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 спершу з'явилася у цифровому магазині PS Store, де несподівано відкрилися передзамовлення. Це стало сюрпризом, оскільки студія GSC Game World на той момент ще не робила офіційних заяв. Згодом розробники підтвердили дані, опублікувавши відповідний трейлер, інформує 24 Канал.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 – дивіться відео:

Реліз гри на консолі PS5 відбудеться 20 листопада 2025 року. Ця дата є знаковою, оскільки гра виходить рівно через 12 місяців після дебюту на ПК та Xbox Series X|S, який відбувся 20 листопада 2024 року.

Для гравців на PlayStation 5 вже доступні передзамовлення кількох видань:

(60 доларів): містить базову гру та бонуси за передзамовлення (додаткові діалоги біля вогнища, скін для зброї та костюма, нашивка). Розширене (80 доларів): включає контент стандартного видання, а також додатковий побічний квест, цифрові артбук і саундтрек.

(80 доларів): включає контент стандартного видання, а також додатковий побічний квест, цифрові артбук і саундтрек. Повне (110 доларів): містить усе з розширеного видання, доповнене сезонною перепусткою на два майбутні сюжетні доповнення (DLC) та наборами ультимативної зброї і костюмів.

Версія для PS5 отримає технічні покращення для PS5 Pro, а також підтримку особливостей контролера DualSense, зокрема адаптивних тригерів і тактильної віддачі, та тривимірний звук.

Події гри розгортаються через 10 років після фіналу "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті". Гравцям у ролі сталкера-одинака на прізвисько Скіф доведеться вирушити в Зону, щоб розгадати її таємниці та знайти "Серце Чорнобиля".

