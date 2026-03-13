STALKER 2 попала в список номинантов BAFTA Games Awards

Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, созданная украинской студией GSC Game World, оказалась среди номинантов престижной премии BAFTA Games Awards. Проект представлен в категории, отмечающей игры с особым общественным и культурным влиянием.

Британская академия кино и телевидения обнародовала перечень претендентов на нынешние награды BAFTA Games Awards на сайте организации. Украинская S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вошла в категорию Game Beyond Entertainment – награды для игр, которые выходят за пределы обычного развлечения и поднимают важные темы или имеют заметное культурное влияние.

В этой номинации проекту придется конкурировать с несколькими громкими релизами:

The Alters,

And Roger,

Citizen Sleeper 2: Starward Vector,

Consume Me,

Despelote.

Среди всех участников нынешнего отбора наибольшее количество номинаций получила французская Clair Obscur: Expedition 33 – ее отметили сразу в двенадцати категориях. За ней следуют Dispatch с девятью номинациями, Ghost of Yōtei с восемью и Death Stranding 2: On the Beach, которая претендует на семь наград.

В главной категории "Лучшая игра" за победу будут соревноваться Arc Raiders, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Ghost of Yōtei и Indiana Jines and the Great Circle.

BAFTA Games Awards – одна из самых престижных премий в видеоигровой индустрии. Она возникла после разделения интерактивной награды BAFTA Interactive Entertainment Awards, вручавшейся с 1998 по 2003 год. Впервые отдельная церемония для игр состоялась 25 февраля 2004-го. В этом году лауреатов объявят 17 апреля.

Серия S.T.A.L.K.E.R. известна шутерами от первого лица с событиями в Чернобыльской зоне отчуждения, где после катастрофических выбросов радиации появились аномалии. "Сердце Чернобыля" стало четвертой частью франшизы и первой, вышедшей также на консолях. Ранее игру назвали самым ожидаемым релизом 2024 года на шоу PC Gaming Show.

По словам разработчиков, прохождение основной кампании занимает около 40 часов, а сюжет предусматривает четыре разных финала. Игра доступна на ПК, а также на консолях Xbox и PlayStation.