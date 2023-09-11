Пожар уничтожил часть офиса украинских разработчиков STALKER 2

В здании, где расположен пражский офис украинской студии GSC Game World, 7 сентября произошел пожар. Сейчас студия как раз завершает разработку игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

По данным чешского издания, пожар уничтожил один из трех этажей, которые в здании занимает офис GSC. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

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Пожар в офисе разработчиков STALKER 2

Этаж, где произошел пожар, получил серьезные повреждения и требует полного восстановления. Два других этажа, которые использует GSC Game World, в результате пожара не пострадали.

Огонь уничтожил офисную технику и интерьер офиса. Ущерб от пожара предварительно оценили в 1,5 миллиона чешских крон. Это около 66 тысяч долларов.

К счастью никто из персонала или офисных работников не пострадал, и это большое облегчение. Хотя пожар удалось потушить, один из этажей офиса нуждается в полной реконструкции. Подробности еще выясняются,

– рассказала менеджер по развитию бизнеса GSC Game World Ольга Рыжко.

К слову, сейчас GSC Game World как раз завершает свою работу над игрой STALKER 2: Heart of Chornobyl. Сначала игру планировали выпустить в 2023 году и недавно релиз перенесли на первый квартал 2024 года.