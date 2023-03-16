Украинцы устроили флешмоб после шантажа россиян разработчиков STALKER 2

Российские хакеры заявили о похищении материалов игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и угрожали их опубликовать. Украинцы решили поддержать украинскую студию GSC Game World и устроили целый флешмоб.

Украинцы в очередной раз продемонстрировали незаурядное упорство. Мы уже не раз показали, как хорошо умеем объединяться в трудные времена – конечно, украинским геймерам это умение тоже присуще.

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Украинский флешмоб вокруг STALKER 2

Суть флешмоба заключается в том, что после угроз со стороны немытых украинцы начали массово покупать игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Steam. Хотя официального релиза игры еще нужно ждать несколько месяцев, этот жест – прежде всего о поддержке украинской студии.

Некоторые украинцы признаются, что даже не планировали играть в STALKER 2, но поддержка своих – прежде всего. Кто-то не знает, будет ли у него время на игру, а еще часть – покупают ее в подарок кому-то из своих знакомых.

Такая активность украинского сообщества уже приносит свои плоды. Игра STALKER 2: Heart of Chornobyl стремительно поднимается в глобальном рейтинге Steam.

К слову, GSC Game World уже отреагировала на угрозы россиян. Разработчики заверили, что не перестанут поддерживать Украину, а россиян полностью дипломатически отправили вслед за российским военным кораблем.