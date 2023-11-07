Французский блоггер во время Paris Game Weekend взял интервью у PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова и комьюнити-менеджера Евгения Базарова. Они раскрыли ряд деталей о предстоящей игре.

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Особенности STALKER 2

Разработчики рассказали, что GSC планировала демо только для главной выставки – Gamescom. Впрочем, после положительных отзывов там решили показать ее и на других выставках. Одновременно создатели собирают отзывы от игроков, чтобы лучше отполировать некоторые аспекты игры.

GSC Game World встретилась с трудом, чтобы трансформировать старую карту Зоны в новый бесшовный открытый мир. С точки зрения дизайна уровней разработчики пытались обновить старые локации и смешать их с новыми и наполнить элементами из реальной зоны отчуждения.

Разработчики рассказали о STALKER 2: смотрите видео

Звуковая обстановка STALKER 2 будет подстраиваться под игровую ситуацию и местность, а не будет простым эмбиентом на локации. GSC планируют выложить больше саундтреков по игре ближе до и после релиза.

В Зоне будет больше аномалий, соответственно и больше артефактов. Новые эффекты и интересные сочетания разных артефактов могут помочь игроку с прохождением. О некоторых механиках взаимодействия с артефактами разработчики расскажут ближе к релизу.

Большой акцент в игре STALKER 2 будет на истории и нелинейных элементах, поэтому игрок не сможет увидеть все за одно прохождение.