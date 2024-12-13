В STALKER 2: Сердце Чернобыля нашли "пасхалку" на легендарный украинский мем

Поклонники STALKER 2 Сердце Чернобыля продолжают находить секреты, которые скрывает Зона. На этот раз на глаза геймерам попалась забавная отсылка на известный украинский мем.

Есть в мире видеоигр вещи, которые не надоедают игрокам практически никогда и одна из них – это остроумные "пасхалки", которых в STALKER 2 оказалось более чем достаточно, информирует 24 Канал.

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"Ой, не чує баба"

Пользователь соцсети X под ником Шукач Натхнення, поделился интересным наблюдением из Зоны.

На одной из локаций можно увидеть ведерко, в котором когда-то была желтая краска, а рядом с ним на полу пятно в котором красуются три загадочных символа: "9", "10" и "чи" между ними.

Находка в игре / Скриншот GSC Game World / @AtorZn

Как метко подметил автор сообщения, ни один западный геймер не поймет их значения, но украинцам все понятно сразу.

Это сообразительная "пасхалка" на легендарный украинский мем, в котором бабушка так и не смогла расслышать в телефоне сколько же сейчас времени девять или десять.

Культовый мем – освежите в памяти

Геймеры остались в восторге от этой детали, лишний раз демонстрирующей какую фантастическую работу проделали разработчики из GSC Game World чтобы Зона была живой и украинской как никогда.