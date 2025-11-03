Подписчики Game Pass скоро потеряют доступ к STALKER 2 –когда игра покинет подписку

Постапокалиптический шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World вскоре уберут из библиотеки сервиса Game Pass. Microsoft обновила перечень игр, которые станут недоступными для подписчиков в середине ноября.

Украинский хит пробыл в сервисе почти год с момента своего релиза и скоро он появится на консоли от Sony. О том, что игра покинет подписку компания Microsoft подтвердила официально на сайте Xbox.

Когда именно игра исчезнет из подписки?

Согласно информации, появившейся также в приложении Xbox на ПК, консолях и мобильных устройствах, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покинет каталог Game Pass уже 15 ноября. Первым на обновление списка обратил внимание портал GameRant.

Вместе с украинским шутером из подписки исчезнут еще четыре игры:

Blacksmith Master (PC)

(PC) Football Manager 2024 (PC и Xbox)

(PC и Xbox) Frostpunk (PC и Xbox)

(PC и Xbox) Spirittea (PC и Xbox)

S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Game Pass одновременно с релизом, 20 ноября 2024 года. Таким образом, игра будет удалена из сервиса почти через 12 месяцев после выхода. Интересно, что это произойдет незадолго до премьеры проекта на PlayStation 5, которая запланирована на 20 ноября 2025 года. Кстати, разработчики игры недавно представили отдельный трейлер.

В то же время игра Blacksmith Master пробыла в Game Pass менее трех месяцев, ведь ее добавили 19 августа. Причины такого короткого срока доступности неизвестны. Журналисты предполагают, что игра могла попасть в список на удаление по ошибке.

Ожидается, что официальный анонс от Microsoft с перечнем игр, которые покинут сервис, а также с ноябрьскими новинками для Game Pass, появится 4 ноября.