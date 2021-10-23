Стало еще страшнее: модер усилил анимации лиц персонажей Resident Evil Village на 400%
Источник:24 канал
Один из энтузиастов модерского дела решил добавить немного экспрессии лицевой анимации героев последней части серии ужастиков Resident Evil. Что из этого получилось – узнайте в материале.
Талантливые фанаты серии Resident Evil продолжают "издеваться" над последней частью игры, радуя публику веселыми, а порой и немного жуткими модификациями.
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Пользователь YouTube под ником FluffyQuack продемонстрировал широкой публике результаты своей работы над "улучшением" мимики героев игры. В частности геймер изменил лицевые анимации для Леди Димитреску и Карла Гейзенберга, усилив их на 400%. В результате этого персонажи получили своеобразную версию "улыбки Джокера".
Улыбка Леди Димитреску без и с модификацией / скриншот с YouTube
По словам самого энтузиаста, начиная работу над модификацией, он думал что результат будет довольно забавным, однако сейчас кажется, что с такими изменениями игра выглядит даже страшнее чем была до этого.
Фрагмент из модифицированной версии игры
Релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2021 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X | S.
К большому сожалению испытать мод самостоятельно пока не получится, ведь FluffyQuack еще не полностью закончил работу над ним, однако пообещал обязательно поделиться ссылкой для загрузки, по ее завершению.