Появились дата релиза и детали игры Star Wars Jedi: Survivor: утечка в Steam
Источник:Steam
Студия Respawn Entertainment и издательство Electronic Arts допустили утечку в Steam. На странице Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order, появилась дата релиза, системные требования и бонусы за предварительный заказ.
Информацию очень быстро убрали. Но за это время она успела начать "гулять" по просторам Интернета.
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Дата релиза Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 16 марта 2023, как и утверждали ранее инсайдеры. За предварительный заказ игры пользователи получат косметические предметы – образы для главного героя Кела Кестиса, дроидов BD-1, световой меч и бластер.
Вероятно, вся официальная информация появится в рамках The Game Awards 2022. Electronic Arts в социальных сетях намекала на появление игры на церемонии награждения. А еще Star Wars Jedi: Survivor включили в трейлер предстоящего мероприятия.
Минимальные требования:
- ОС: Window 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1400;
- ОЗУ: 8 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;
- место на диске: 130 Гбайт;
- DirectX: версия 12.
Рекомендуемые требования
- ОС: Window 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или Radeon RX 6700 XT;
- место на диске: 130 Гбайт;
- DirectX: версия 12.