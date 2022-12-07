Появились дата релиза и детали игры Star Wars Jedi: Survivor: утечка в Steam

7 декабря 2022, 11:59
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Источник:

Steam

Студия Respawn Entertainment и издательство Electronic Arts допустили утечку в Steam. На странице Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order, появилась дата релиза, системные требования и бонусы за предварительный заказ.

Информацию очень быстро убрали. Но за это время она успела начать "гулять" по просторам Интернета.

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Дата релиза Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 16 марта 2023, как и утверждали ранее инсайдеры. За предварительный заказ игры пользователи получат косметические предметы – образы для главного героя Кела Кестиса, дроидов BD-1, световой меч и бластер.

Вероятно, вся официальная информация появится в рамках The Game Awards 2022. Electronic Arts в социальных сетях намекала на появление игры на церемонии награждения. А еще Star Wars Jedi: Survivor включили в трейлер предстоящего мероприятия.

 

Минимальные требования:

  • ОС: Window 10 (64-бит);
  • процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1400;
  • ОЗУ: 8 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;
  • место на диске: 130 Гбайт;
  • DirectX: версия 12.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Window 10 (64-бит);
  • процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;
  • ОЗУ: 16 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или Radeon RX 6700 XT;
  • место на диске: 130 Гбайт;
  • DirectX: версия 12.
Автор: Василь Денисюк