Появились дата релиза и детали игры Star Wars Jedi: Survivor: утечка в Steam

Студия Respawn Entertainment и издательство Electronic Arts допустили утечку в Steam. На странице Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order, появилась дата релиза, системные требования и бонусы за предварительный заказ.

Информацию очень быстро убрали. Но за это время она успела начать "гулять" по просторам Интернета.

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Дата релиза Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 16 марта 2023, как и утверждали ранее инсайдеры. За предварительный заказ игры пользователи получат косметические предметы – образы для главного героя Кела Кестиса, дроидов BD-1, световой меч и бластер.

Вероятно, вся официальная информация появится в рамках The Game Awards 2022. Electronic Arts в социальных сетях намекала на появление игры на церемонии награждения. А еще Star Wars Jedi: Survivor включили в трейлер предстоящего мероприятия.

Минимальные требования:

ОС: Window 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1400;

ОЗУ: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;

место на диске: 130 Гбайт;

DirectX: версия 12.

Рекомендуемые требования