В сети снова говорят о ремейке KOTOR, анонсированном еще 5 лет назад: когда же он выйдет

Ремейк легендарной ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic, о котором фанаты мечтают уже много лет, вновь оказался в центре внимания. Новые утечки указывают на то, что разработка продолжается, но релиза придется ждать гораздо дольше, чем многие надеялись.

Почему разработка KOTOR затянулась на годы

Проект был анонсирован еще в 2021 году на церемонии The Game Awards, и с тех пор он прошел сложный путь. Изначально над игрой работала студия Aspyr, однако результаты их работы не удовлетворили Lucasfilm. Почему разработку передали одной из внутренних студий Saber Interactive, входящей в состав Embracer Group. В 2024 году генеральный директор Saber Мэтью Карч подтвердил, что проект "жив и здоров", но конкретных сроков не назвал. Позже выяснилось, что над игрой работает дочерняя компания Mad Head Games. Об этом пишет издание Wccftech.

Новая волна обсуждений поднялась после того, как в сети появился скриншот с предполагаемым сообщением от нового директора по развитию бизнеса Saber Interactive Стива Эллисона. В переписке с фанатом он упомянул о планах компании на будущее и включил ремейк KOTOR в линейку игр, которые готовятся к выходу в ближайшие годы.

Моя задача не в том, чтобы выжимать деньги из продуктов Saber с помощью подобных тактик. Мы готовимся к увеличению количества релизов, и я здесь, чтобы организовать линейку игр на 2028 год. Сюда входят Space Marine, Wick и, надеюсь, ремейк KOTOR,

– прокомментировал директор по развитию бизнеса Saber Interactive Стив Эллисон.

Хотя подлинность этого сообщения пока официально не подтверждена, эксперты считают 2028 год вполне реалистичной целью. Учитывая, что активная разработка в новой студии началась примерно в 2022 году, создание такого масштабного проекта требует длительного времени.

В то же время Эллисон заверил игроков, что компания не планирует прибегать к агрессивной монетизации.

Как компания, Saber никогда не стремилась к микротранзакциям. Это не тот подход, который мы используем при создании наших продуктов,

– добавил он.

Несмотря на долгое ожидание, 2028 год обещает быть насыщенным для поклонников студии. Помимо возвращения классики "Звездных войн", разработчики готовят Space Marine 3 и новую игру во вселенной Джона Уика.

Для тех, кто не хочет ждать так долго, параллельно создают духовного преемника KOTOR под названием Fate of the Old Republic. Этим проектом занимается студия Arcanaut Studios, основанная Кейси Хадсоном – режиссером оригинальной игры 2003 года.