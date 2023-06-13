Star Wars Outlaws, похоже, позаимствует у GTA культовую функцию: увлекательное видео

Новые кадры игрового процесса для Star Wars Outlaws от Ubisoft показали систему розыска в игре с открытым миром. Она сразу напомнила геймерам об аналогичной культовой системе в серии Grand Theft Auto.

Предстоящая игра от Ubisoft только что была анонсирована на Ubisoft Forward. Геймерам сразу же представили большой 10-минутный обзор.

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Система розыска из GTA

Если опросить геймеров, что для них является первым признаком игр серии Grand Theft Auto, то, пожалуй, большинство упомянут именно систему розыска. Речь о шкале "звезд", демонстрировавших, насколько активно главного героя разыскивает полиция.

Теперь кое-что похоже позаимствует и игра Star Wars Outlaws. Это игра с открытым миром, в которой главной героиней будет Кей Весс, путешествующая вместе со своим компаньоном-инопланетяном Никсом.

Игроки смогут исследовать открытый мир на летающих мотоциклах или даже взлетать в космос. Похоже, что игра черпает вдохновение сразу от нескольких популярных игр.

Большой обзор игры Star Wars Outlaws: смотрите видео

В частности, одна игровая система, продемонстрированная на кадрах, имеет посыл в классическую многоуровневую розыскную систему Grand Theft Auto, где игроки получают дополнительный уровень розыска от полиции, в зависимости от интенсивности их преступной деятельности.

Так же игра имеет некоторый посыл и к серии Fallout. Поскольку Кэй Весс является преступницей, она может присоединиться к одной из преступных группировок в игре.