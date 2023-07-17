Star Wars Outlaws поразит масштабами: интересные подробности
Источник:MP1st
В сети появляется все больше интересных подробностей по поводу предстоящей игры Star Wars Outlaws. В этот раз креативный директор Ubisoft Massive Джулиан Гэрити в интервью раскрыл очередные особенности игры.
В игре будет огромный открытый мир, масштабы которого удивят геймеров. По словам Джулиана Герити, каждая из планет, на которую можно высадиться, предложит огромную игровую зону.
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Масштабы Star Wars Outlaws
Каждая из таких планет в 2-3 раза превосходит карту одной из самых масштабных игр современности Assassin's Creed Odyssey. Впрочем, в отличие от Odyssey, в Star Wars Outlaws будет доступен высокоскоростной транспорт, который значительно ускорит перемещение.
Кроме того, креативный директор сообщил, что каждая локация создается вручную, поскольку разработчики не используют процедурную генерацию. Это позволит сделать каждое место в игре уникальным.
Геймплей игры Star Wars Outlaws: смотрите видео
Кроме того, Джулиан Герити раскрыл еще некоторые другие подробности предстоящей игры:
- свободно перемещаться в воздушном пространстве планет не получится: взлет и посадку можно совершать только в определенных местах;
- питомец главной героини Никс не только украшает собой игру, но и активно помогает девушке. Он может отвлекать врагов, принести их оружие, нажать по команде определенную кнопку и даже напасть на противника;
- в игре реализована система репутаций, так что каждое действие игрока, по крайней мере теоретически, отражается на отношении персонажей к главной героини. В зависимости от поступков можно найти союзников, так и нажить врагов. Репутация героини влияет и на цену продуктов, которые она может приобрести;
- космический корабль протагонистки Кей Весс EML-850 Trailblazer специально создан дизайнерами Ubisoft в стиле игрушек 70-х годов, что является отсылкой на самые первые фильмы Star Wars. Ведь события игры развернулись между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".