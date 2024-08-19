Новый трейлер Star Wars: Outlaws – детали игры и системные требования

Ubisoft опубликовала новые подробности о своей предстоящей игре Star Wars: Outlaws. Показали новый геймплейный трейлер, а также рассказали о требованиях к аппаратному обеспечению ПК. Игру, релиз которой запланирован на 30 августа, называют Grand Theft Auto в мире Звездных Войн.

Новый трейлер сосредоточен на визуальной части игры. Он не раскрывает никаких дополнительных подробностей, зато демонстрирует графику и DLSS.

А тем временем Вышел новый трейлер ремейка Silent Hill 2: на этот раз фанатам показали немного сюжета

Star Wars: Outlaws – новый трейлер

Ubisoft также отметила минимальные и рекомендуемые технические требования к ПК и настройки для энтузиастов, которые хотят получить максимальный игровой опыт.

Системные требования Star Wars Outlaws

Минимальные требования:

Визуальные настройки : 1080p/30 FPS/Низкая с предустановленным скейлером, установленным на качество

: 1080p/30 FPS/Низкая с предустановленным скейлером, установленным на качество Графический процессор GeForce GTX 1660 6 ГБ / AMD RX 5600 XT 6 ГБ / Intel Arc a750 8 ГБ (ReBAR ON)

GeForce GTX 1660 6 ГБ / AMD RX 5600 XT 6 ГБ / Intel Arc a750 8 ГБ (ReBAR ON) Процессор Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 ОЗУ 16 ГБ (двухканальный режим)

16 ГБ (двухканальный режим) Операционка Windows 10/11 с DirectX 12

Windows 10/11 с DirectX 12 Хранилище 65 ГБ SSD

Рекомендуемые требования:

Визуальные настройки: 1080p/60 FPS/высокое разрешение с установленным скейлером на качество

1080p/60 FPS/высокое разрешение с установленным скейлером на качество Графический процессор GeForce RTX 3060 8 ГБ / AMD RX 6700 XT 12 ГБ

GeForce RTX 3060 8 ГБ / AMD RX 6700 XT 12 ГБ Процессор Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

ОЗУ 16 ГБ (двухканальный режим)

16 ГБ (двухканальный режим) Операционка Windows 10/11 с DirectX 12

Windows 10/11 с DirectX 12 Хранилище 65 ГБ SSD

Требования для энтузиастов:

Визуальные настройки: 1440p/60 FPS/высокое разрешение с установленным апскейлером на качество

1440p/60 FPS/высокое разрешение с установленным апскейлером на качество Графический процессор GeForce RTX 4070 12 ГБ / AMD RX 6800 XT 16 ГБ

GeForce RTX 4070 12 ГБ / AMD RX 6800 XT 16 ГБ Процессор Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X ОЗУ 16 ГБ (двухканальный режим)

16 ГБ (двухканальный режим) Операционка Windows 10/11 с DirectX 12

Windows 10/11 с DirectX 12 Хранилище 65 ГБ SSD

Ультра

Визуальные настройки: 4K/60 FPS/Ultra с предустановленным скейлером, установленным на качество

4K/60 FPS/Ultra с предустановленным скейлером, установленным на качество Графический процессор GeForce RTX 4080 16 ГБ / AMD RX 7900 XTX 24 ГБ

GeForce RTX 4080 16 ГБ / AMD RX 7900 XTX 24 ГБ Процессор Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D ОЗУ 16 ГБ (двухканальный режим)

16 ГБ (двухканальный режим) Операционка Windows 10/11 с DirectX 12

Windows 10/11 с DirectX 12 Хранилище 65 ГБ SSD

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Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа на ПК, Xbox серии X/S и PS5 по цене от 70 долларов за стандартное издание; 110 долларов за Gold или 130 долларов за Ultimate. Владельцы последних двух изданий получат досрочный доступ к игре 27 августа.