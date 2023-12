Многие ожидали, что именно Starfield станет лучшей игрой 2023 года. Ведь Bethesda потратила многие годы на работу над ней. Впрочем, реальность многих разочаровала.

Мода Starfield Together не будет

Skyrim – это игра с самым большим количеством модификаций в истории. Только на Nexus Mods можно найти более 130 тысяч разных модов. Многие геймеры перед выходом Starfield воспринимали ее как "Skyrim в космосе". Так что ожидалось, что игру ждет нечто похожее.

Впрочем, один из главных создателей Skyrim Together объявил довольно грубыми словами, что не собирается делать моды. Он заявил, что останавливает свою разработку.

Когда игру выпустили, я был заинтересован, как и многие. Я перенес около 70% кода Skyrim Together в Starfield Together. Была только одна проблема: эта игра – долбанный трэш. Я не понимал этого, пока не начал играть в эту проклятую игру через неделю после запуска,

– рассказал Робб Бриссинк.

Модер называет геймплей "скучным и мягким". Он отметил, что главным преимуществом игр Bethesda является исследование интересного оживленного мира, который "полностью отсутствует" в Starfield.

Я не буду продолжать разработку Starfield Together. Я не собираюсь вкладывать сердце и душу в моды для такой посредственной игры, как эта. Я начал работу над Starfield Together, но Starfield – это жопа, поэтому я прекратил над этим работать,

– заявил модер с ником Cosideci.

В то же время, он планирует оставить в открытом доступе уже разработанную часть модификации. Чтобы любой желающий мог продолжить работу над ней.

Skyrim Together – мод, позволяющий играть в кооперативе до 30 игроков, достаточно качественный и популярный. Последняя его версия Skyrim Together Reborn имеет более миллиона загрузок. Проект Skyrim Together в целом настолько масштабен, что другие создатели создают для него модификации.