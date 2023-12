Багато хто очікував, що саме Starfield стане найкращою грою 2023 року. Адже Bethesda витратила багато років на роботу над нею. Втім, реальність багатьох розчарувала.

Читайте також PIN-UP Foundation доставив 97 тонн товарів першої необхідності у прифронтові міста за 7 місяців

Моду Starfield Together не буде

Skyrim – це гра з найбільшою кількістю модифікацій в історії. Тільки на Nexus Mods можна знайти понад 130 тисяч різних модів. Багато геймерів перед виходом Starfield сприймали її як "Skyrim у космосі". Тож очікувалося, що гру чекає щось схоже.

Втім, один із головних творців Skyrim Together оголосив доволі грубими словами, що не збирається робити мод. Він заявив, що зупиняє свою розробку.

Коли гру випустили, я був зацікавлений, як і багато людей. Я переніс близько 70% коду Skyrim Together у Starfield Together. Була лише одна проблема: ця гра – довбаний треш. Я не розумів цього, доки не почав грати в цю кляту гру через тиждень після запуску,

– розповів Робб Бріссінк.

Модер називає геймплей "нудним і м'яким". Він зауважив, що головною перевагою ігор Bethesda є дослідження цікавого жвавого світу, який "повністю відсутній" у Starfield.

Я не буду продовжувати розробку Starfield Together. Я не збираюся вкладати серце й душу в мод для такої посередньої гри, як ця. Я почав роботу над Starfield Together, але Starfield – це дупа, тому я припинив над цим працювати,

– заявив модер з ніком Cosideci.

Водночас він планує залишити у відкритому доступі вже розроблену частину модифікації. Щоб будь-хто охочий міг продовжити роботу над нею.

Skyrim Together – мод, який дозволяє грати у кооперативі до 30 гравців, він досить якісний та популярний. Остання його версія Skyrim Together Reborn має понад мільйон завантажень. Проєкт Skyrim Together загалом є настільки масштабним, що інші творці створюють для нього модифікації.