Игроки Starfield просят добавить в игру популярную функцию с Elden Ring

Игрок Starfield показал в своих соцсетях случайную встречу с неигровым персонажем, закончившуюся для него не слишком приятно. Впрочем, она вдохновила геймеров на интересную идею по улучшению игры.

Некоторые функции вдохновили некоторых геймеров на идеи, которые Bethesda могла бы рассмотреть в своих последующих обновлениях. Одна из них касается популярной функции с игры Elden Ring.

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Новая функция для Starfield?

В общем, в игре уже есть много интересных функций. Один наблюдательный игрок заметил, что после уничтожения вражеского корабля в Starfield на ближайшем небесном теле, вокруг которого он вращался, появляется место аварии. Это лишь одна из многих вещей Bethesda, показывающих, насколько студия внимательна даже к мельчайшим деталям.

Теперь один из пользователей показал интересное видео поединка с неигровым персонажем, вышедшим из вражеского корабля. Даже после нескольких точных выстрелов NPC смог выжить, а затем убил геймера одним выстрелом.

Это вдохновило геймера спросить у Bethesda, не пора ли рассмотреть возможность добавить в игру вторжение в стиле PvP. Очевидно, эту идею вдохновила другая игра – Elden Ring. Многие другие геймеры в комментариях поддержали такую идею.