В частности, выяснилось, что не все так хорошо с внутриигровыми роликами Starfield. У них обнаружили серьезный сбой, который некоторые даже могут считать расистским.

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"Расистский" сбой в Starfield

Лишь те геймеры, которые владеют Premium или Constellation Edition игры Starfield, могут играть в нее за пять дней до полноценного выпуска. Эту возможность разработчики рекламировали как ранний доступ к игре.

В то же время студия, вероятно, тщательно устраняет все возможные ошибки, с которыми могут столкнуться игроки. Возможно, даже готовится к их исправлению сразу после выпуска.

Одна из ошибок, которая требует немедленного исправления, уже заметили геймеры. Она касается внутриигровых видео. Как заметил наблюдательный геймер, во время катсцен темнокожие персонажи внезапно получают белый цвет кожи.

Это, конечно, не влияет на нюансы игрового процесса, но этот факт точно не из приятных. В частности, неприятный сюрприз ожидает геймеров, которые после нескольких часов игры смогут увидеть своего персонажа.