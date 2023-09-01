Ранний доступ Starfield: когда и где можно скачать игру

Многие поклонники уже не могут ждать последние несколько дней, чтобы наконец сыграть в долгожданную игру Starfield. Именно для таких разработчики оставили возможность раннего доступа к игре.

О том, как поскорее получить ранний доступ и наконец-то решить в путешествие безграничным космосом – в нашем материале.

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Ранний доступ Starfield

Многие поклонники уже назвали Starfield потенциально лучшей игрой для Xbox в истории. В любом случае, после того, как Microsoft приобрела компанию Bethesda, это будет первое настоящее испытание такого эксклюзивного партнерства.

Starfield находился в разработке долгие годы и является долгосрочным проектом Bethesda. Похоже, это будет по-настоящему новаторская научно-фантастическая игра со всеми обычными механизмами RPG, связанными с большинством игр Bethesda. Если вам уже не силы ждать полноценного релиза, тогда ловите инструкцию для получения раннего доступа.

Чтобы получить ранний доступ Starfield, потенциальным игрокам нужно будет приобрести одно из специальных изданий Starfield, содержащее бонус раннего доступа. Все они доступны по ссылке. Речь о следующих изданиях:

Starfield Premium Edition,

Starfield Premium Edition Upgrade,

Starfield Constellation Edition.

Предварительная покупка любого из этих изданий Starfield предоставит вам ранний доступ к игре уже с 1 сентября 2023 года. Зато до полноценного релиза осталось совсем немного – он состоится 6 сентября.