Выход Starfield на PS5 откладывается: что говорят инсайдеры

Слухи о выходе Starfield на PlayStation 5 не утихают. Инсайдер раскрыл, что космическая RPG от Bethesda может появиться на консоли от Sony лишь в 2026 году. Релиз, предположительно, состоится одновременно с выходом второго крупного дополнения, которое также перенесли на более поздний срок.

Разработчики из Bethesda Game Studios пока не комментируют возможность выхода Starfield за пределами платформ, для которых игра вышла изначально. Однако, по данным проверенного инсайдера Nate the Hate, анонс и релиз версии для PlayStation 5 запланированы на 2026 год, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также EA "убила" The Sims Mobile: что будет с игрой и игроками после закрытия серверов

Информатор также подтвердил, что второе дополнение к игре, которое ожидалось в 2025 году, было отложено. Ранее о переносе этого расширения на весну 2026 года сообщало издание MP1st. Его источники утверждали, что версия игры для PS5 выйдет одновременно с этим аддоном.

Кстати, ранее о переносе выхода второго дополнения сообщало издание MP1st.

В августе Bethesda официально подтвердила на своем YouTube-канале, что работает над вторым DLC. Сентябрьский тизер намекнул на его возможное название – Terran Armada, однако сюжетные детали остаются неизвестными.

Кроме дополнения, разработчики занимаются внедрением новых игровых механик и работают над тем, чтобы сделать космические путешествия более увлекательными.

Сейчас единственным выпущенным расширением для Starfield является Shattered Space, которое вышло прошлой осенью. Дополнение, посвященное тайнам Дома Ва'руун, не оправдало ожиданий игроков и критиков и до сих пор имеет преимущественно негативные отзывы в Steam.