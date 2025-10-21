Вихід Starfield на PS5 відкладається: що кажуть інсайдери

Чутки про вихід Starfield на PlayStation 5 не вщухають. Інсайдер розкрив, що космічна RPG від Bethesda може з'явитися на консолі від Sony лише у 2026 році. Реліз, імовірно, відбудеться одночасно з виходом другого великого доповнення, яке також перенесли на пізніший термін.

Розробники з Bethesda Game Studios поки не коментують можливість виходу Starfield за межами платформ, для яких гра вийшла спочатку. Однак, за даними перевіреного інсайдера Nate the Hate, анонс та реліз версії для PlayStation 5 заплановані на 2026 рік, розповідає 24 Канал.

Інформатор також підтвердив, що друге доповнення до гри, яке очікувалося у 2025 році, було відкладено. Раніше про перенесення цього розширення на весну 2026 року повідомляло видання MP1st. Його джерела стверджували, що версія гри для PS5 вийде одночасно з цим аддоном.

У серпні Bethesda офіційно підтвердила на своєму YouTube-каналі, що працює над другим DLC. Вересневий тизер натякнув на його можливу назву – Terran Armada, проте сюжетні деталі залишаються невідомими.

Окрім доповнення, розробники займаються впровадженням нових ігрових механік та працюють над тим, щоб зробити космічні подорожі більш захопливими.

Наразі єдиним випущеним розширенням для Starfield є Shattered Space, яке вийшло минулої осені. Доповнення, присвячене таємницям Дому Ва'руун, не виправдало очікувань гравців та критиків і досі має переважно негативні відгуки у Steam.