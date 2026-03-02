Starfield выйдет на PS5 уже в апреле: инсайдер назвал дату и цену

Космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Game Studios готовится к релизу на PlayStation 5. Надежный инсайдер подтвердил дату выхода, стоимость двух изданий и сроки открытия предзаказов. Тем временем студия работает над новым DLC и крупным обновлением движка.

Когда Starfield появится на PS5 и что известно об издании?

Starfield от Bethesda Game Studios все ближе к релизу на PlayStation 5, хотя официального анонса от компании пока не было. Однако сразу несколько источников указывают на конкретную дату запуска. Один из них – портал Dealabs, который получил информацию от надежного инсайдера billbil-kun.

По его данным, версия для PS5 действительно стартует 7 апреля. Игрокам предложат два варианта:

стандартное издание – 50 евро;

премиальное издание – 70 евро.

Предзаказы, как утверждает инсайдер, откроются уже 17 – 18 марта.

Отдельно стоит упомянуть о дальнейшем развитии игры. В разработке находится второе сюжетное дополнение, релиз которого ожидается в первой половине 2026 года. По предварительным данным, аддон может получить название Terran Armada.

Когда Starfield увидела свет?

Starfield вышла в сентябре 2023 года на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в сервисе Xbox Game Pass. Первым и пока единственным сюжетным дополнением остается Shattered Space, которое увидело свет осенью 2024-го и получило сдержанную реакцию как от игроков, так и от критиков.

Параллельно студия готовит большое обновление, которое должно добавить бесшовные космические путешествия и технические улучшения движка Creation Engine. Впрочем, руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард ранее предостерег фанатов от завышенных ожиданий, отметив, что патч не стоит воспринимать как условную "версию 2.0".

Если информация инсайдеров подтвердится, PS5 станет еще одной платформой для масштабной космической RPG, которая с момента релиза вызвала немало дискуссий – от амбициозности замысла до реализации отдельных механик.