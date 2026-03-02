Starfield вийде на PS5 вже у квітні: інсайдер назвав дату і ціну

Космічна рольова гра Starfield від Bethesda Game Studios готується до релізу на PlayStation 5. Надійний інсайдер підтвердив дату виходу, вартість двох видань та строки відкриття передзамовлень. Тим часом студія працює над новим DLC і великим оновленням рушія.

Коли Starfield з'явиться на PS5 і що відомо про видання?

Starfield від Bethesda Game Studios дедалі ближча до релізу на PlayStation 5, хоча офіційного анонсу від компанії поки не було. Проте одразу кілька джерел вказують на конкретну дату запуску. Одне з них – портал Dealabs, яке отримало інформацію від надійного інсайдера billbil-kun.

За його даними, версія для PS5 справді стартує 7 квітня. Гравцям запропонують два варіанти:

стандартне видання – 50 євро;

преміальне видання – 70 євро.

Передзамовлення, як стверджує інсайдер, відкриються вже 17 – 18 березня.

Окремо варто згадати про подальший розвиток гри. У розробці перебуває друге сюжетне доповнення, реліз якого очікується в першій половині 2026 року. За попередніми даними, аддон може отримати назву Terran Armada.

Коли Starfield побачила світ?

Starfield вийшла у вересні 2023 року на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X і S, а також у сервісі Xbox Game Pass. Першим і поки єдиним сюжетним доповненням залишається Shattered Space, яке побачило світ восени 2024-го та отримало стриману реакцію як від гравців, так і від критиків.

Паралельно студія готує велике оновлення, яке має додати безшовні космічні подорожі та технічні покращення рушія Creation Engine. Втім, керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард раніше застеріг фанатів від завищених очікувань, наголосивши, що патч не варто сприймати як умовну "версію 2.0".

Якщо інформація інсайдерів підтвердиться, PS5 стане ще однією платформою для масштабної космічної RPG, яка з моменту релізу викликала чимало дискусій – від амбіційності задуму до реалізації окремих механік.