Bethesda показала системные требования игры Starfield: какой компьютер нужен

28 августа 2023, 16:37
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Источник:

IGN

Релиз долгожданной игры Starfield от популярной студии Bethesda уже буквально на пороге – игра выйдет уже 6 сентября 2023 года. Меньше чем за 2 недели до этого разработчик назвал геймерам системные требования игры.

Будущая игра будет достаточно требовательна к персональным компьютерам. К примеру, новой ролевой игре понадобится 125 гигабайт SSD – и это не рекомендация, а минимальное требование.

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Минимальные системные требования

  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K,
  • ОЗУ: 16 гигабайт,
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce 1070 Ti,
  • Хранение: 125 гигабайт свободного места,
  • Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.

Геймплейный трейлер игры Starfield: смотрите видео

 

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600x или Intel i5-10600k,
  • ОЗУ: 16 гигабайт,
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 2080,
  • Хранение: 125 гигабайт свободного места,
  • Сеть: широкополосный доступ,
  • Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.
Автор: Олег Терещенко