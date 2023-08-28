Bethesda показала системные требования игры Starfield: какой компьютер нужен
28 августа 2023, 16:37Читати новину українською
Источник:IGN
Релиз долгожданной игры Starfield от популярной студии Bethesda уже буквально на пороге – игра выйдет уже 6 сентября 2023 года. Меньше чем за 2 недели до этого разработчик назвал геймерам системные требования игры.
Будущая игра будет достаточно требовательна к персональным компьютерам. К примеру, новой ролевой игре понадобится 125 гигабайт SSD – и это не рекомендация, а минимальное требование.
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Минимальные системные требования
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K,
- ОЗУ: 16 гигабайт,
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce 1070 Ti,
- Хранение: 125 гигабайт свободного места,
- Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.
Геймплейный трейлер игры Starfield: смотрите видео
Рекомендуемые системные требования
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600x или Intel i5-10600k,
- ОЗУ: 16 гигабайт,
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 2080,
- Хранение: 125 гигабайт свободного места,
- Сеть: широкополосный доступ,
- Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.