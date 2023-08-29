Решение о молчаливом главном герое в интервью объяснил ведущий дизайнер Bethesda Эмиль Пальяруло. Он признался, что сначала планы были совсем другими.

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Почему главный герой Starfield будет всегда молчать

В ролевых играх AAA от Bethesda исторически были молчаливые герои. Однако разработчик решил покончить с этой традицией, работая над игрой Fallout 4. Главный герой этой игры имел полную озвучку.

Теперь Эмиль Пальяруло назвал "настоящей волей" решение студии не озвучивать главного героя Starfield. Он пояснил, что игра имеет более 200 тысяч строчек диалога. Разработчик уверен, что такой массив не удалось бы озвучить, если бы пришлось записывать реплику главного героя.

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Несмотря на огромное преимущество, студия сначала планировала озвучить своего главного героя. Bethesda зашла в этом плане очень далеко – студия даже наняла актера озвучки и провела несколько сеансов записи. Только после этого от идеи полностью отказались.