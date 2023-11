Сбои случаются именно в тот момент, когда игрок пытается приблизиться к аванпосту. Чего он только не перепробовал, чтобы исправить ситуацию – все безуспешно.

Сбой сокрушил аванпост в Starfield

Starfield имеет креативную функцию New Game Plus, но сама игра, кажется, испытывает проблемы особенно с длинными прохождениями. Его игроки часто сообщали о странных ошибках, которые ломают игру на высших уровнях New Game Plus.

Хотя Starfield является игрой студии Bethesda, у нее есть свои проблемы, мешающие достичь всеобщего признания уровня The Elder Scrolls или Fallout. Сейчас у игры меньше геймеров, чем у культовой Skyrim.

Многие поклонники считают, что разработчик мог бы подойти более серьезно к своей игре, поскольку значительному количеству ее функций не хватает глубины. Несмотря на недостатки, Starfield все еще имеет много преимуществ, заставивших игроков вкладывать бесчисленные часы в игру.

Впрочем, часто такие истории заканчиваются не слишком весело. Так случилось и с геймером, проведшим в Starfield почти 600 часов (более 24 суток). После того, как игрок потратил сотни часов на строительство форпоста и его декорирование, игра непонятным образом выходит из строя каждый раз, когда он приближается к своей базе.

Похоже, что проблема возникает на Xbox Series X и срабатывает только в отношении форпоста. Mattgyvercom пытался устранить ошибку, путешествуя в другие места на планете, приближаясь к аванпосту вручную, отменяя назначение связей с грузом, отменяя назначение компаньонов, загружая сохранность на ПК, строя второй аванпост и даже выполняя аппаратный сброс настроек консоли. Усилия были тщетны, поскольку форпост все равно разрушался.

Точная причина такого сбоя неизвестна, но геймеры в комментариях допускают: это связано с динамическими FormID в новом Creation Engine, занимающими больше данных, чем старые FormID его предшественника. Это означает, что во время длительных прохождений Starfield файлы хранения переполняют место на устройстве, что приводит к различным сбоям. Особенно они обостряются после продолжительного времени в игре.