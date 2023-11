Збої трапляються саме в той момент, коли гравець намагається наблизитися до аванпосту. Чого він тільки не перепробував, щоб виправити ситуацію – усе безуспішно.

Збій поламав аванпост у Starfield

Starfield має креативну функцію New Game Plus, але сама гра, здається, має проблеми особливо з довгими проходженнями. Його гравці часто повідомляли про дивні помилки, які ламають гру на вищих рівнях New Game Plus.

Хоча Starfield є грою студії Bethesda, у неї є свої проблеми, які заважають досягти загального визнання рівня The Elder Scrolls або Fallout. Нині в гри менше геймерів, ніж у культової Skyrim.

Багато шанувальників вважають, що розробник міг би підійти більш серйозно до своєї гри, оскільки значній кількості її функцій бракує глибини. Попри недоліки, Starfield все ще має багато переваг, які змусили гравців вкладати незліченні години в гру.

Втім, часто такі історії закінчуються не надто весело. Так сталося й з геймером, який провів у Starfield майже 600 годин (понад 24 доби). Після того, як гравець витратив сотні годин на будівництво форпосту та його декорування, гра незрозумілим чином виходить з ладу щоразу, коли він наближається до своєї бази.

Схоже, що проблема виникає на Xbox Series X і спрацьовує лише щодо форпосту. Mattgyvercom намагався усунути помилку, подорожуючи в інші місця на планеті, наближаючись до аванпосту вручну, скасовуючи призначення зв'язків із вантажем, скасовуючи призначення компаньйонів, завантажуючи збереження на ПК, будуючи другий аванпост і навіть виконуючи апаратне скидання налаштувань консолі. Зусилля були марними, оскільки форпост все одно руйнувався.

Точна причина такого збою невідома, але геймери в коментарях допускають: це пов'язано з динамічними FormID у новому Creation Engine, які займають більше даних, ніж старі FormID його попередника. Це означає, що під час тривалих проходжень Starfield файли збереження переповнюють місце на пристрої, що призводить до різноманітних збоїв. Особливо вони загострюються після тривалого часу в грі.