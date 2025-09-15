Этой осенью в Будапеште пройдет масштабный киберспортивный турнир StarLadder StarSeries Fall 2025, который станет одним из самых ярких событий года в мире игр. Восемь команд с мировым именем будут соревноваться за престижный трофей, а фанаты получат зрелищные матчи и атмосферу настоящего esports-фестиваля.

StarLadder StarSeries традиционно собирает самые сильные и популярные команды со всего мира. Нынешний осенний сезон не стал исключением, рассказывает 24 Канал.

Какие команды будут соревноваться на StarLadder StarSeries Fall 2025?

Участниками главной стадии осени станут восемь команд, разделены на две категории: прямые приглашения и квалифицированные победители.

Прямо приглашенные команды:

Natus Vincere (NAVI) – легендарный украинский коллектив, всегда фаворит любой топ-сцены;

– легендарный украинский коллектив, всегда фаворит любой топ-сцены; B8 Esports – перспективная команда, которая уже получила свою фанатскую базу и показывает стабильный прогресс;

– перспективная команда, которая уже получила свою фанатскую базу и показывает стабильный прогресс; Ninjas in Pyjamas – знаменитые "Ниндзя" из Швеции, одни из самых опытных игроков в мире Counter-Strike;

– знаменитые "Ниндзя" из Швеции, одни из самых опытных игроков в мире Counter-Strike; Passion UA – украинская киберспортивная организация, созданная футболистом Александром Зинченко. Кстати, для Passion UA это мероприятие станет дебютом нового интернационального состава после того, как туда перешли игроки в Counter-Strike из американской организации Complexity.

Квалифицированные участники:

OG Esports – известные своей крепкой командной игрой и неожиданными решениями;

– известные своей крепкой командной игрой и неожиданными решениями; 9INE – польский коллектив, который показал невероятную силу в европейских квалификациях;

– польский коллектив, который показал невероятную силу в европейских квалификациях; PariVision – новый участник большой сцены, который уже успел заявить о себе;

– новый участник большой сцены, который уже успел заявить о себе; Gentle Mates – французская профессиональная киберспортивная организация, которая в августе 2025 года вошла в Counter-Strike 2, подписав контракт с испанской командой Iberian Soul, не имевшей организации.

Каким будет первый игровой день?

Турнир будет проходить с 18 по 21 сентября в Будапеште. В рамках первого дня соревнований встретятся четыре пары команд. Украинская Natus Vincere сыграет против 38-й команды глобального рейтинга Valve – 9INE.

Победитель этой пары встретится с сильнейшим в дуэли Gentle Mates – Passion UA, а тот, кто проиграет, попадет в нижнюю сетку.



Матчи первого дня / Фото Starseries

Какой призовой фонд турнира?

Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

Победитель получит наибольшее вознаграждение – 200 000 долларов , что составляет 40% от общего призового фонда.

, что составляет 40% от общего призового фонда. Серебряный призер заработает 130 000 долларов – довольно солидную сумму, которая делает борьбу за финал особенно напряженной и интересной для зрителей.

– довольно солидную сумму, которая делает борьбу за финал особенно напряженной и интересной для зрителей. Бронзовый призер получит 70 000 долларов, что тоже является значительным вознаграждением за третье место на турнире такого уровня.

Четвертая команда заработает 40 000 долларов, а коллективы, которые займут пятое и шестое места, получат по 20 000 долларов каждый.

Даже команды, которые финишируют на седьмом и восьмом местах, не останутся без вознаграждения – каждая из них получит 10 000 долларов.

Как будет проходить StarLadder StarSeries Fall 2025

Турнир проводится на современной киберспортивной арене Будапешта, которая вмещает тысячи фанатов и создает идеальные условия для игры и атмосферного просмотра.

Организаторы позаботились о технологическом оснащении: сцена оборудована новейшим освещением, гигантскими экранами, а режиссура трансляций позволит насладиться моментами игры даже онлайн.

В рамках StarLadder StarSeries Fall 2025 пройдет несколько дополнительных активностей для фанатов – автограф-сессии, фан-зоны, интерактивные события и конкурсы. Команды уже активно готовятся к соревнованиям, на официальных стримах регулярно можно видеть тренировки и анализ тактик.

Каждый матч обещает быть напряженным и зрелищным: в борьбу вступают как ветераны сцены, так и новички со своими тактическими замыслами и нацеленностью на победу. Турнир станет не только проверкой сил для команд, но и настоящим праздником для фанатов современного киберспорта.