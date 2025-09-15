Цієї осені у Будапешті пройде масштабний кіберспортивний турнір StarLadder StarSeries Fall 2025, що стане однією з найяскравіших подій року у світі ігор. Вісім команд зі світовим ім’ям змагатимуться за престижний трофей, а фанати отримають видовищні матчі та атмосферу справжнього esports-фестивалю.

StarLadder StarSeries традиційно збирає найсильніші та найпопулярніші команди з усього світу. Цьогорічний осінній сезон не став винятком, розповідає 24 Канал.

Які команди змагатимуться на StarLadder StarSeries Fall 2025?

Учасниками головної стадії осені стануть вісім команд, розділені на дві категорії: прямі запрошення та кваліфіковані переможці.

Прямо запрошені команди:

Natus Vincere (NAVI) – легендарний український колектив, завжди фаворит будь-якої топсцени;

– легендарний український колектив, завжди фаворит будь-якої топсцени; B8 Esports – перспективна команда, яка вже здобула свою фанатську базу та показує стабільний прогрес;

– перспективна команда, яка вже здобула свою фанатську базу та показує стабільний прогрес; Ninjas in Pyjamas – знамениті "Ніндзя" зі Швеції, одні з найбільш досвідчених гравців у світі Counter-Strike;

– знамениті "Ніндзя" зі Швеції, одні з найбільш досвідчених гравців у світі Counter-Strike; Passion UA – українська кіберспортивна організація, створена футболістом Олександром Зінченком. До речі, для Passion UA цей захід стане дебютом нового інтернаціонального складу після того, як туди перейшли гравці у Counter-Strike з американської організації Complexity.

Кваліфіковані учасники:

OG Esports – відомі своєю міцною командною грою та несподіваними рішеннями;

– відомі своєю міцною командною грою та несподіваними рішеннями; 9INE – польський колектив, який показав неймовірну силу у європейських кваліфікаціях;

– польський колектив, який показав неймовірну силу у європейських кваліфікаціях; PariVision – новий учасник великої сцени, який вже встиг заявити про себе;

– новий учасник великої сцени, який вже встиг заявити про себе; Gentle Mates – французька професійна кіберспортивна організація, яка у серпні 2025 року увійшла в Counter-Strike 2, підписавши контракт з іспанською командою Iberian Soul, що не мала організації.

Яким буде перший ігровий день?

Турнір відбуватиметься з 18 до 21 вересня у Будапешті. У рамках першого дня змагань зустрінуться чотири пари команд. Українська Natus Vincere зіграє проти 38-ї команди глобального рейтингу Valve – 9INE.

Переможець цієї пари зустрінеться з найсильнішим у дуелі Gentle Mates – Passion UA, а той, хто програє, потрапить до нижньої сітки.



Матчі першого дня / Фото Starseries

Який призовий фонд турніру?

Призовий фонд турніру складає 500 тисяч доларів.

Переможець отримає найбільшу винагороду – 200 000 доларів , що становить 40% від загального призового фонду.

, що становить 40% від загального призового фонду. Срібний призер заробить 130 000 доларів – досить солідну суму, яка робить боротьбу за фінал особливо напруженою та цікавою для глядачів.

– досить солідну суму, яка робить боротьбу за фінал особливо напруженою та цікавою для глядачів. Бронзовий призер отримає 70 000 доларів, що теж є значною винагородою за третє місце на турнірі такого рівня.

Четверта команда заробить 40 000 доларів, а колективи, які посядуть п'яте та шосте місця, отримають по 20 000 доларів кожен.

Навіть команди, які фінішують на сьомому та восьмому місцях, не залишаться без винагороди – кожна з них отримає 10 000 доларів.

Як проходитиме StarLadder StarSeries Fall 2025

Турнір проводиться на сучасній кіберспортивній арені Будапешта, яка вміщає тисячі фанатів та створює ідеальні умови для гри та атмосферного перегляду.

Організатори подбали про технологічне оснащення: сцена обладнана новітнім освітленням, гігантськими екранами, а режисура трансляцій дозволить насолодитися моментами гри навіть онлайн.

У рамках StarLadder StarSeries Fall 2025 пройде декілька додаткових активностей для фанатів – автограф-сесії, фан-зони, інтерактивні події та конкурси. Команди вже активно готуються до змагань, на офіційних стримах регулярно можна бачити тренування та аналіз тактик.

Кожен матч обіцяє бути напруженим та видовищним: у боротьбу вступають як ветерани сцени, так і новачки зі своїми тактичними задумами і націленістю на перемогу. Турнір стане не лише перевіркою сил для команд, а й справжнім святом для фанатів сучасного кіберспорту.