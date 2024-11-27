Полноценное производство The Witcher 4 наконец-то стартовало

Все уже давно знают, что CD Projekt Red работает над следующей игрой о Ведьмаке с кодовым названием "Polaris". Теперь студия заявляет, что достигла "полномасштабной производственной фазы", а это означает, что она перешла от стадии планирования и обдумывания концепции к полноценной разработке. Так чего же нам ждать дальше?

Детали

Конечно, не стоит ждать скорого релиза. Вероятно, до выхода игры остается еще минимум несколько лет. Добавьте сюда еще переносы и задержки, которые точно произойдут, поскольку компания все еще помнит свой горький опыт с Cyberpunk 2077, и в результате будет очень хорошо, если мы получим новую игру хотя бы в 2026 году, пишет 24 Канал.

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Вице-президент CD Projekt RED и игровой директор Себастьян Калемба объявил на своей странице в X, что этап подготовки закончился и теперь официально начато полномасштабное производство. Он также поделился уверенностью, что новая сага может стать замечательным опытом для поклонников.

Я рад сообщить, что проект "Polaris" вступил в фазу полномасштабного производства! С новыми вызовами, что уже не за горами, талантливые и трудолюбивые люди заставляют меня верить, что вместе мы сможем сделать будущую ведьмовскую сагу непревзойденным опытом. Останавливаться нельзя!

– написал он.

Что мы знаем о Project Polaris

Впервые мы услышали о новой игре более двух с половиной лет назад, когда CD Projekt RED также объявили, что отказываются от собственного движка REDEngine в пользу технологии Unreal Engine 5 от Epic. Тогда они называли это настоящим партнерством, в рамках которого они также внесут свой вклад в инструмент для создания игр.

Переход может ускорить разработку будущих игр, но это не будет касаться The Witcher 4, поскольку команда все еще знакомится с новым инструментом.

С этим новым проектом студия стремится превзойти современные ролевые игры благодаря новым возможностям и механикам, которые разрушают границы и привносят что-то новое и до сих пор неизвестное. Намеков на то, что бы это могло быть, пока нет.

Несколько недель назад журналисты заметили первого актера, который будет работать над игрой. Эта информация также показала, что озвучка и захват движения начнется уже в 2025 году.