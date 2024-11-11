Как сообщает 24 Канал, миссия "Море крови" оказалась самой большой проблемой для немалого количества игроков. В этом задании игроки должны завербовать разбойника Луканиса Делламорта.

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Создатели зафиксировали наибольшее количество смертей среди игроков именно здесь. Кроме того, ледяной дракон, студент Кориус, стал самым смертоносным врагом на ранних этапах игры, что сделало обе схватки особенно тяжелыми для игроков.

Что касается другой статистики, то самым популярным классом среди игроков оказался маг – 40% игроков выбрали этот путь. Среди рас то именно человеческие протагонисты лидируют с показателем 43%, немного опережая эльфов (40%).

Что касается альянсов фракций, то Серые Стражи и Теневые Драконы возглавили чарты с 24% игроков каждая, тогда как другие фракции, такие как Антиванские Вороны (16%), Путешественники Завесы (15%), Лорды Фортуны (11%) и Страж Скорби (10%), следуют за ними.

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Dragon Age: The Veilguard, вышедшая 31 октября для ПК (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5 и Xbox Series X/S, пока получила смешанные отзывы критиков и "преимущественно положительные" отзывы от пользователей Steam.