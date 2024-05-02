Популярный стример был шокирован, узнав сколько стоит его аккаунт в Steam

Один из самых популярных стримеров в мире – канадец xQc был весьма удивлен, узнав сколько стоит его аккаунт на платформе Steam. Забавная реакция геймера стала вирусной в сети.

Феликс Лянжель, более известный как xQc, является бывшим киберспортсменом по Overwatch, а ныне одним из самых популярных стримеров в мире.

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Имея миллионы фолловеров на Twitch и контракт на 100 миллионов долларов с Kick, молодой человек вряд ли бедствует, но сумма, в которую оценили аккаунт стримера в Steam шокировала даже его.

В общем, покупая игры или пополняя свой кошелек на платформе от Valve, франко-канадец потратил колоссальные 151 000 долларов – гораздо больше, чем он предполагал.

Чат, это примерно 200 тысяч долларов без учета налогов. Я думал, что это будет намного, намного меньше. Я думал, что это будет около 75 тысяч, – сказал удивленный стример.

В то же время зрители xQc были столь же ошеломлены, засыпая чат сообщениями вроде "WTF", "OMG" и другими менее приличными высказываниями.

Реакция стримера – смотреть видео

Быстрый обзор профиля геймера в Steam дает понять откуда взялась эта колоссальная сумма.

Бывший киберспортсмен приобрел 813 игр, начиная от ценных проектов уровня AAA и заканчивая небольшими инди-играми. Кроме того, его инвентарь в Counter-Strike 2 насчитывает почти 1000 предметов, среди которых есть дорогие скины, ценой более тысячи долларов.