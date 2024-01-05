Результаты Steam Awards 2023 не на шутку разозлили геймеров – победителей называют незаслуженными

Ежегодная премия Steam Awards за 2023 год вызвала незаурядные споры в сети, поскольку многие геймеры считают как минимум трех победителей абсолютно незаслуженными.

Каждый год цифровая площадка от Valve проводит голосование за лучшие проекты, в котором решается судьба наград Steam Awards, сообщает 24 Канал.

Интересно Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии

Хотя голосуют в нем сами игроки, победители этого года вызвали немало споров в геймерском сообществе.

Все победители Steam Awards 2023 / Фото Steam

К примеру награду "Игра года" прогнозировано получила Baldur's Gate 3 и это не вызывало ни у кого вопросов, однако многие другие результаты заставили пользователей чесать затылок.

Речь прежде всего о номинациях "Самый инновационный геймплей", "Любимое дитя" и "Выдающийся визуальный стиль", в которых победили Starfield, Red Dead Redemption 2 и русский Atomic Heart соответственно.

что по правилам Steam одна игра может претендовать всего на 2 награды: "Игра года" и еще одну, что существенно ограничивает варианты победителей.

В соцсетях многие геймеры изъявили недовольство результатами этого года.

Это действительно показывает, что награды от Steam нуждаются в изменениях. А как насчет того, чтобы номинанты уже были победителями? На самом деле есть несколько довольно приличных номинантов, тогда как победители всегда решаются лишь дурацким соревнованием в популярности,

– заявил один из пользователей Reddit.

Так, например, тысячи геймеров подвергли сомнению целесообразность награждения RDR 2 в категории за лучшую поддержку от разработчиков, ведь игра годами не получала апдейтов.

Еще больше у игроков со всего мира "горело" от номинации, где победу одержала космическая RPG Starfield, которую "трудно назвать инновационной".

Я хочу знать, как Starfield выиграл. Что такого чертовски инновационного в пустых планетах и повсеместных загрузочных экранах?,

– гневно написал еще один реддитор.

Украинские геймеры в свою очередь возмутились победе российско-киприотского проекта Atomic Heart, прославляющего советскую эстетику и при этом получившего награду за визуальный стиль.

мы подробно рассказывали раньше.

Вполне возможно, что такая волна возмущения от пользователей заставит Valve пересмотреть систему голосования в следующем году, потому что она действительно выглядит довольно противоречиво.