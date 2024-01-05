Кожного року цифровий майданчик від Valve проводить голосування за найкращі проєкти, де вирішується доля нагород Steam Awards, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Хоча голосують у ньому самі гравці, цьогорічні переможці викликали чимало суперечок у геймерській спільноті.

Усі переможці Steam Awards 2023 / Фото Steam

До прикладу нагороду "Гра року" прогнозовано отримала Baldur's Gate 3 і це не викликало ні в кого запитань, однак багато інших результатів змусили користувачів чухати потилицю.

Мова насамперед про номінації "Найбільш інноваційний ігролад", "Сродна праця" та "Неймовірний візуальний стиль", в яких перемогли Starfield, Red Dead Redemption 2 та російська Atomic Heart відповідно.

Цікаво, що за правилами Steam одна гра може претендувати лише на 2 нагороди: "Гра року" та ще одну, що суттєво обмежує варіанти переможців.

У соцмережах чимало геймерів виявили невдоволення цьогорічними результатами.

Це дійсно показує, що нагороди від Steam потребують змін. А як щодо того, щоб номінанти вже були переможцями? Насправді є кілька досить пристойних номінантів, тоді як переможці завжди вирішуються лише дурним змаганням у популярності,

– заявив один з користувачів Reddit.

Так, наприклад, тисячі геймерів поставили під сумнів доцільність нагородження RDR 2 у категорії за найкращу підтримку від розробників, адже гра роками не отримувала апдейтів.

Ще більше у гравців з усього світу "палало" від номінації, перемогу в якій отримала космічна RPG Starfield, яку "важко назвати інноваційною".

Я хочу знати, як Starfield виграв. Що такого в біса інноваційного в порожніх планетах і повсюдних завантажувальних екранах?,

– гнівно написав ще один реддітор.

Українські геймери своєю чергою обурилися перемозі російсько-кіпріотського проєкту Atomic Heart, який виславляє радянську естетику та при цьому отримав нагороду за візуальний стиль.

Чому не слід купувати та грати в Atomic Heart ми детально розповідали раніше.

Цілком можливо, що така хвиля обурення від користувачів змусить Valve переглянути систему голосування в наступному році, бо наразі вона й справді виглядає доволі суперечливо.