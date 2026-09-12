В рамках традиционной акции Free Weekend пользователи платформы Valve получают возможность скачать полные версии игр и опробовать их функционал в течение определенного времени, сообщает 24 Канал.

Временные бесплатные развлечения

Предложение действует временно – доступ к играм будет прекращен 14 сентября в 20:00 по киевскому времени. В то же время разработчики предлагают значительные скидки для тех, кто захочет оставить игры в своей коллекции навсегда.

Главным событием этих выходных стал кооперативный шутер Borderlands 4 от студии Gearbox и издательства 2K, который команды выпустили 11 сентября 2025 года.

События игры разворачиваются на новой планете Kairos, где власть удерживает авторитарный правитель Timekeeper. Игрокам предлагается выбрать одного из четырех новых Охотников за Убежищем (Vault Hunters) с уникальными деревьями навыков и активными способностями.

Серия славится огромным количеством оружия и генерацией снаряжения, что позволяет создавать невероятные комбинации для уничтожения врагов. В игре есть сюжетный режим, поэтому, если устроить бессонный уик-энд, ее вполне можно пройти полностью абсолютно бесплатно.

Трейлер игры: смотрите видео

Вторым ключевым титулом акционного уик-энда стал средневековый сетевой экшен MORDHAU от компании Triternion, который разработчики выпустили на рынок 29 апреля 2019 года.

Игра предлагает масштабные и жестокие сражения с участием до 64 игроков в режимах Frontline и Invasion.

Геймеры участвуют в конных атаках, штурмах замков, стрельбе из баллист или катапульт, а также в изнурительных дуэлях на мечах.

Трейлер проекта: смотрите ролик

Для тех, кто предпочитает кооператив, авторы подготовили режимы Horde и Demon Horde, чтобы вместе с друзьями отражать волны врагов. MORDHAU отличается глубокой кастомизацией: игроки детально настраивают броню, оружие и даже черты лица своего наемника.

До 24 сентября Borderlands 4 можно будет приобрести со скидкой 50% (1 499 гривен за стандартную версию), а до 17 сентября MORDHAU будет доступна всего за 120 гривен (-80%).