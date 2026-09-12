У межах традиційної акції Free Weekend користувачі платформи Valve отримують можливість завантажити повні версії ігор та випробовувати їхній функціонал протягом визначеного часу, повідомляє 24 Канал.

Тимчасові безплатні розваги

Пропозиція діє тимчасово – доступ до проєктів припинять 14 вересня о 20:00 за київським часом. Водночас розробники пропонують вагомі знижки для тих, хто захоче залишити тайтли у своїй колекції назавжди.

Головною окрасою цих вихідних став кооперативний шутер Borderlands 4 від студії Gearbox та видавництва 2K, який команди випустили 11 вересня 2025 року.

Події гри розгортаються на новій планеті Kairos, де владу утримує авторитарний правитель Timekeeper. Гравцям пропонують обрати одного з чотирьох нових Шукачів Сховища (Vault Hunters) з унікальними деревами навичок та активними здібностями.

Серія славиться божевільною кількістю зброї та генерацією спорядження, що дозволяє створювати неймовірні комбінації для винищення ворогів. Гра має сюжетний режим, тож якщо влаштувати безсонний вікенд, її цілком можна пройти повністю абсолютно безплатно.

Трейлер гри: дивіться відео

Другим ключовим тайтлом акційного вікенду став середньовічний мережевий екшен MORDHAU від компанії Triternion, який розробники вивели на ринок 29 квітня 2019 року.

Гра пропонує масштабні та жорстокі битви за участю до 64 гравців у режимах Frontline та Invasion.

Геймери беруть участь у кінних атаках, штурмах замків, стрільбі з баліст чи катапульт, а також у виснажливих дуелях на мечах.

Трейлер проєкту: дивіться ролик

Тим, хто надає перевагу кооперативу, автори підготували режим Horde та Demon Horde для відбиття хвиль ворогів разом із друзями. MORDHAU вирізняється глибокою кастомізацією: гравці детально налаштовують броню, зброю та навіть риси обличчя свого найманця.

До 24 вересня Borderlands 4 можна буде придбати зі знижкою у 50% (1 499 гривень за стандартну версію), а до 17 вересня MORDHAU буде доступна всього за 120 гривень (-80%).