Надо действовать быстро – в Steam дарят возможность бесплатно сыграть в постапокалиптическую игру
- На платформе Steam до 20:00 2 марта можно бесплатно сыграть в игру Age of Water, которая предлагает постапокалиптический мир с пиратскими элементами.
- Игра получила 73% положительных отзывов из более 2700 рецензий и доступна со скидкой 60% до 2 марта.
На платформе Steam прямо сейчас геймеры могут опробовать интересную постапокалиптическую игру с открытым миром. Однако стоит поспешить, поскольку акция продлится не долго.
Новейшая бесплатная игра в Steam – это интересный "пиратский" опыт в затопленном мире, который можно будет испытать в течение ограниченного времени, сообщает 24 Канал.
Бесплатный тест игры в Steam?
Итак, до 20:00 по киевскому времени 2 марта, у пользователей платформы от Valve есть шанс бросить якорь в интересной игрушке под названием Age of Water, вышедшей в январе 2025 года.
Проект предлагает геймерам окунуться в постапокалиптический открытый мир, в котором Земля, какой мы ее знали, была полностью затоплена. Человечество адаптировалось выживать на крышах небоскребов и создало флотилию из самых разнообразных лодок, не оставляя усилий найти хотя бы клочок суши, информирует Gamerant.
Игроки будут преодолевать штормы, воевать, торговать, исследовать тайны мирового океана и самое главное – строить собственные лодки.
Возможности редактора этих плавсредств в игре действительно впечатляющие и позволяют любому морскому волку создать посудину своей мечты.
Правда, потом может быть болезненно ее терять, ведь местные воды полны опасностей, как PvE, так и PvP формата.
Отзывы на игру находятся на уровне "преимущественно положительные" с 73% положительных рецензий из более 2700 обзоров.
Если же во время "теста" вам понравится проект, то аккурат до 2 марта на него еще и действует скидка в 60%, которая позволит оставить Age of Water в своей библиотеке всего за 239 гривен (полная цена – 599).
Во что еще поиграть бесплатно до 2 марта?
Подобную акцию проводит и Ubisoft.
Компания дает геймерам шанс геймерам шанс бесплатно опробовать градостроительную стратегию Anno 117: Pax Romana.
С 26 февраля по 2 марта на платформах Ubisoft Connect, PlayStation 5 и Xbox Series X/S можно представить себя в роли руководителя провинции в части "римского мира".