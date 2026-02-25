Надо действовать быстро – в Steam дарят возможность бесплатно сыграть в постапокалиптическую игру

На платформе Steam прямо сейчас геймеры могут опробовать интересную постапокалиптическую игру с открытым миром. Однако стоит поспешить, поскольку акция продлится не долго.

Новейшая бесплатная игра в Steam – это интересный "пиратский" опыт в затопленном мире, который можно будет испытать в течение ограниченного времени, сообщает 24 Канал.

Бесплатный тест игры в Steam?

Итак, до 20:00 по киевскому времени 2 марта, у пользователей платформы от Valve есть шанс бросить якорь в интересной игрушке под названием Age of Water, вышедшей в январе 2025 года.

Проект предлагает геймерам окунуться в постапокалиптический открытый мир, в котором Земля, какой мы ее знали, была полностью затоплена. Человечество адаптировалось выживать на крышах небоскребов и создало флотилию из самых разнообразных лодок, не оставляя усилий найти хотя бы клочок суши, информирует Gamerant.

Игроки будут преодолевать штормы, воевать, торговать, исследовать тайны мирового океана и самое главное – строить собственные лодки.

Возможности редактора этих плавсредств в игре действительно впечатляющие и позволяют любому морскому волку создать посудину своей мечты.

Правда, потом может быть болезненно ее терять, ведь местные воды полны опасностей, как PvE, так и PvP формата.

Отзывы на игру находятся на уровне "преимущественно положительные" с 73% положительных рецензий из более 2700 обзоров.

Если же во время "теста" вам понравится проект, то аккурат до 2 марта на него еще и действует скидка в 60%, которая позволит оставить Age of Water в своей библиотеке всего за 239 гривен (полная цена – 599).

