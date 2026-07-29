Геймер установил на свой Steam Deck шокирующую систему защиты от родственников
В сети стал вирусным пост геймера под псевдонимом ConroyyJenkinss, который разработал радикальную систему защиты для своей консоли Steam Deck.
Необычное изобретение геймера призвано отбить охоту у родственников, которые постоянно разряжали приставку и не ставили ее на зарядку, оставляя владельца с разряженным аккумулятором в неподходящие моменты, сообщает 24 Канал.
Технология "шоковой" терапии
Пользователь Reddit под ником ConroyyJenkinss разработал для своей консоли от Valve сложную систему безопасности, состоящую из нескольких уровней физической и технологической защиты.
Первым рубежом обороны сталоранжевый чехол с острыми шипами, который владелец смоделировал в Blender и напечатал на 3D-принтере.
Если шипы не останавливают "нарушителя", в дело вступает электроника. Изобретатель использовал микрокомпьютер Raspberry Pi, подключив к нему камеру с функцией распознавания объектов, динамик и сервомотор.
Система работает по четкому алгоритму: когда камера фиксирует человека в кадре, динамик воспроизводит громкий и неприятный звук.
Если человек игнорирует предупреждение и не уходит в течение нескольких секунд, сервомотор активирует настоящий электрошокер, закрепленный в верхней части корпуса, который призван отпугнуть "злоумышленников".
Система безопасности в действии: смотрите видео
Причиной такого экстремального решения стала халатность членов семьи геймера. По его словам, родственники постоянно брали устройство без разрешения и разряжали его до нуля.
Учитывая, что автономность консоли является одним из ее самых слабых мест, владелец решил, что обычного пароля недостаточно.
Это минимизирует риск того, что они вообще прикоснутся к моему Steam Deck,
– прокомментировал ConroyyJenkinss.
Теперь родственники вынуждены сначала спрашивать разрешения, прежде чем подойти к устройству.
Хотя семья изобретателя не в восторге от такого "ноу-хау", сам он вполне доволен результатом.