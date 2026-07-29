Геймер установил на свой Steam Deck шокирующую систему защиты от родственников

В сети стал вирусным пост геймера под псевдонимом ConroyyJenkinss, который разработал радикальную систему защиты для своей консоли Steam Deck.

Необычное изобретение геймера призвано отбить охоту у родственников, которые постоянно разряжали приставку и не ставили ее на зарядку, оставляя владельца с разряженным аккумулятором в неподходящие моменты, сообщает 24 Канал.

Технология "шоковой" терапии

Пользователь Reddit под ником ConroyyJenkinss разработал для своей консоли от Valve сложную систему безопасности, состоящую из нескольких уровней физической и технологической защиты.

Первым рубежом обороны сталоранжевый чехол с острыми шипами, который владелец смоделировал в Blender и напечатал на 3D-принтере.

Если шипы не останавливают "нарушителя", в дело вступает электроника. Изобретатель использовал микрокомпьютер Raspberry Pi, подключив к нему камеру с функцией распознавания объектов, динамик и сервомотор.

Система работает по четкому алгоритму: когда камера фиксирует человека в кадре, динамик воспроизводит громкий и неприятный звук.

Если человек игнорирует предупреждение и не уходит в течение нескольких секунд, сервомотор активирует настоящий электрошокер, закрепленный в верхней части корпуса, который призван отпугнуть "злоумышленников".

Система безопасности в действии: смотрите видео

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Причиной такого экстремального решения стала халатность членов семьи геймера. По его словам, родственники постоянно брали устройство без разрешения и разряжали его до нуля.

Учитывая, что автономность консоли является одним из ее самых слабых мест, владелец решил, что обычного пароля недостаточно.

Это минимизирует риск того, что они вообще прикоснутся к моему Steam Deck,

– прокомментировал ConroyyJenkinss.

Теперь родственники вынуждены сначала спрашивать разрешения, прежде чем подойти к устройству.

Хотя семья изобретателя не в восторге от такого "ноу-хау", сам он вполне доволен результатом.