Одним из первых это заметил пользователь, который решил поделиться интересной находкой с соцсетями. Оказывается, теперь на Steam по тегу "Dwarf" можно найти игры, в которых ключевыми персонажами являются гномы.
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Неожиданный тег на Steam
Хотя гномов традиционно изображают маленькими и с длинными бородами и волосами, они также известны как искусные шахтеры и металлурги, которые занимаются своей профессией в глубоких горных залах.
Одним из самых популярных гномов, который привлек внимание поклонников к этой расе, является Гимли, сын Глоина из "Властелина колец". Гимли также доступен в некоторых играх, как вот The Lord of the Rings: The Two Towers от EA.
Из-за большой популярности этой расы, Valve решила дать пользователям Steam возможность искать игры, в которых они играют одни из ключевых ролей.
Сейчас на Steam по тегу "Dwarf" уже есть немало игр. Среди самых популярных:
- Deep Rock Galactic,
- Dwarf Fortress,
- Warhammer: Vermintide 2,
- Below the Stone,
- EverQuest,
- Craft the World,
- The Dwarves,
- Warhammer: End Times – Vermintide.