Один апгрейд Steam Machine может восстановить почти 20 % утраченной производительности

Steam Machine от Valve получила неожиданное конструктивное решение, которое может повлиять на производительность. Независимые тесты показали, что простая установка второго модуля оперативной памяти способна заметно ускорить работу системы, хотя в реальных играх разница оказалась не столь однозначной.

О результатах тестирования сообщил YouTube-канал GamersNexus. Авторы сравнили стандартную конфигурацию Steam Machine с одним модулем оперативной памяти DDR5 SO-DIMM объемом 16 гигабайт и вариант, в котором установили еще одну аналогичную планку.

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Чтобы результаты отражали именно влияние одноканального и двухканального режимов работы памяти, а не увеличение ее объема, во время тестов система не использовала более 16 гигабайт оперативной памяти.

Наибольшую разницу зафиксировали в синтетическом тесте архиватора 7-Zip. Конфигурация с двумя модулями памяти показала 65 832 MIPS против 55 126,5 MIPS в стандартной версии Steam Machine. Это примерно на 19% больше.

Двухканальная память улучшает результаты тестов, в которых ограничивающим фактором является процессор / Фото GamersNexus

В процессорозависимых играх прирост оказался значительным

Преимущества двухканального режима особенно проявились в играх, где производительность в первую очередь зависит от центрального процессора.

В Baldur's Gate 3 при разрешении 1080p и низких настройках графики производительность выросла на 15,3%. В The Outer Worlds 2 при аналогичных условиях прирост составил 14,7%, а в Resident Evil 4 – 10%.

Впрочем, когда основная нагрузка переходила на графический процессор, разница практически исчезала. Например, в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty при разрешении 1080p и максимальных настройках графики прирост составил всего 0,9%. В Dragon's Dogma 2 и Kingdom Come: Deliverance II он вообще не превышал 0,6%.

В то же время отдельные проекты все же демонстрировали заметный прирост даже в таких условиях:

Baldur's Gate 3 показала прирост 8,7%,

Starfield – 3,6%,

а Resident Evil 4 – 3,4%.

Апгрейд возможен, но простым его не назовешь

GamersNexus также проверил возможность модернизации Steam Machine. Установить второй модуль памяти можно, однако для этого придется почти полностью разобрать компьютер.

Хотя доступ к слотам оперативной памяти не требует демонтажа системы охлаждения, во время разборки придется работать с приклеенными гибкими шлейфами. Из-за этого процедура вряд ли подойдет пользователям, не имеющим опыта самостоятельной сборки или ремонта ПК.

Стоит ли устанавливать еще одну планку памяти?

Авторы тестирования отмечают, что Steam Machine не рассчитана на игры в разрешении 4K с максимальными настройками графики. Именно поэтому для большинства пользователей реальный прирост производительности будет гораздо меньше, чем показывают синтетические тесты или процессорозависимые сценарии.

В то же время эксперты считают, что Valve могла бы значительно упростить модернизацию устройства. Например, отдельная сервисная крышка на нижней панели позволила бы быстро получить доступ к оперативной памяти без полной разборки корпуса.

Несмотря на это, сама возможность обновить конфигурацию Steam Machine остается преимуществом. Именно сложность конструкции, по мнению GamersNexus, может объяснять, почему Valve не предложила покупателям версию мини-ПК без предустановленных компонентов.

Если у многих пользователей есть собственные накопители формата M.2, то замена или установка оперативной памяти оказалась гораздо более сложной задачей.