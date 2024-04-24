В Steam сделали важное изменение в условиях возврата видеоигр
Источник:Steam
Компания Valve неожиданно анонсировала важное нововведение в правилах возврата средств за видеоигры в цифровом магазине Steam, которое коснется только определенной категории проектов.
По правилам Steam геймер может вернуть деньги за игру, которая ему не понравилась, в течение двух недель с момента ее покупки, но для этого нужно выполнить одно важное условие.
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Время, проведенное в игре, не должно превышать 2 часа – только тогда заявка пользователя на возмещение может получить подтверждение.
Недавно, Valve анонсировали дополнение к политике возврата средств, которое касается видеоигр с "досрочным" доступом.
Часто разработчики предлагают геймерам предзаказать более дорогую версию проекта чтобы получить возможность сыграть в него несколько раньше, иногда даже на несколько дней.
В прошлом при обработке запросов на возврат, Steam не учитывал времени, проведенного в игре в рамках этого "раннего" доступа, поэтому игроки могли вдоволь насладиться проектом, а потом еще и получить деньги обратно до официального релиза.
Но этому пришел конец, поскольку Valve решили закрыть лазейку и отныне это время будет учитываться в общий счетчик.
Кстати, большинство геймеров в сети восприняли нововведение без нареканий и отметили, что это звучит справедливо.