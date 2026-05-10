Новый пиксельный "роуглайт" с украинской локализацией покоряет Steam

В Steam появился новый инди-хит, которым стал милый экшн-роуглайт под названием Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite. Подробнее – в материале.

Поклонники проектов в жанре "роуглайт" обязаны обратить внимание на новую интересную видеоигру в Steam, которая точно придется им по вкусу, сообщает 24 Канал.

О чем Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite?

Если бы нас попросили описать проект от Odd Dreams Digital, то мы бы предпочли назвать его смесью Vampire Survivors и легендарной Spore. Кстати о сходстве с последней заявляют и сами разработчики.

В Everything is Crab, релиз которой состоялся 8 мая 2026 года, игроки возьмут под контроль животное, эволюция которого будет зависеть от их выборов и потребностей.

Каждый уровень будет дарить новые способности, сочетание которых может сделать вашего протеже "альфой" живой экосистемы игры.

Главная задача – выжить как можно дольше в процессе беспощадной эволюции.

Более 125 способностей сочетаются, создавая множество различных вариантов и стилей игры: станьте хитрым обманщиком, свирепым хищником, лидером стаи, ловким кочевником или выберите любую другую стратегию выживания,

– говорится в описании игры в Steam.

Какие отзывы на проект от критиков и геймеров?

Игра стала большим успехом в Steam, ведь по данным SteamDB ее пиковое количество одновременных пользователей достигло более 19 тысяч человек, а это всего за 2 дня после релиза.

При этом радуют и отзывы на проект, который сейчас имеет оценку в 75/100 от критиков на metacritic.

Это весело, игра предлагает огромное количество направлений развития, и в нее легко сыграть снова. Сейчас это одна из моих 10 любимых игр 2026 года,

– отметил журналист издания Digital Chumps Натаниэль Стивенс.

В ней достаточно креативности и нестандартных идей, чтобы ее стоило попробовать, особенно если вы все еще скучаете по утраченному потенциалу Spore,

– считают в PC Gamer.

Куда больше игра понравилась непосредственно геймерам.

Рейтинг обзоров проекта в Steam находится на отметке "очень положительные", а 87% рецензий из более 1200 отзывов являются позитивными.

Однозначно лайк и "маст хэв", если вам нравится собирать адскую сатану из щупалец, клюва и еще бог весть чего,

– говорится в одном из обзоров игры от игроков.

Почему стоит приобрести игру прямо сейчас?

Учитывая вышеперечисленные показатели, Everything is Crab уже можно назвать новым инди-хитом.

Если игра продолжит завоевывать любовь публики такими темпами, то оказаться в когорте ее первых фанатов – почетно само по себе.

Вдобавок, игра со старта имеет украинскую текстовую локализацию, за что отдельный респект ее разработчикам.

Ну и вишенкой на торте является скидка в 10%, которая продлится до 22 мая, поэтому сейчас игру можно приобрести за 202 гривны вместо полной цены в 225 гривен.