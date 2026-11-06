Грабь и стреляй или управляй империей – Steam открыл бесплатный доступ к двум популярным играм

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Традиционные бесплатные выходные на платформе Valve позволяют пользователям опробовать платные игры без каких-либо затрат, и на этот раз оба предложения заслуживают вашего внимания, сообщает 24 Канал.

Две интересные игры на выходные

Первой игрой выходных стал кооперативный экшен PAYDAY 3 от студии Starbreeze Entertainment, который вышел 21 сентября 2023 года.

В этой игре команда до 4 человек планирует и осуществляет масштабные ограбления банков в Нью-Йорке. Игроки могут действовать незаметно и разрабатывать тактику или вступать в открытые перестрелки с полицией.

Общий рейтинг игры в Steam составляет 46%, хотя последние отзывы были преимущественно положительными (77%). На прохождение основной части уйдет около 15 часов.

Трейлер игры: смотрите видео

До 12 ноября на шутер действует скидка в 70%, поэтому его стоимость составляет 173 гривны.

Второй игрой акции стала пошаговая фэнтезийная стратегия Age of Wonders 4 от Triumph Studios и Paradox Interactive, которая вышла 2 мая 2023 года.

Проект сочетает в себе глобальное строительство империи и тактические сражения. Игроки могут создавать собственные фракции, выбирая расы, культурные особенности и магические способности.

Среднее время прохождения кампании превышает 20 часов, а рейтинг в Steam достигает 82% положительных отзывов.

Трейлер стратегии: смотрите видео

Это лучшая 4X-стратегия, в которую я играл за последние годы,

– заявил обозреватель издания PCGamesN.

До 18 ноября разработчики предлагают приобрести проект со скидкой 60% за 539 гривен.

Так что, если хочется опробовать новую игру без лишних затрат – это идеальный вариант именно для вас. Обе игры будут доступны бесплатно до 20:00 9 ноября.