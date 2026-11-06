Грабуй та стріляй або керуй імперією – Steam відкрив безплатний доступ до двох популярних ігор

Adv

Традиційні безплатні вихідні на платформі Valve дають користувачам змогу випробувати платні проєкти без жодних витрат, і цього разу обидві пропозиції варті вашої уваги, повідомляє 24 Канал.

Дві цікаві гри на вихідні

Першою грою вихідних став кооперативний екшен PAYDAY 3 від студії Starbreeze Entertainment, який вийшов 21 вересня 2023 року.

У цій грі команда до 4 осіб планує та здійснює масштабні пограбування банків у Нью-Йорку. Гравці можуть діяти непомітно та планувати тактику або вступати у відкриті перестрілки з поліцією.

Загальний рейтинг гри у Steam становить 46%, хоча останні рецензії були переважно позитивними (77%). На проходження основної частини знадобиться близько 15 годин.

Трейлер гри: дивіться відео

До 12 листопада на шутер діє знижка у 70%, тож його вартість становить 173 гривні.

Другою грою акції стала покрокова фентезійна стратегія Age of Wonders 4 від Triumph Studios та Paradox Interactive, яка з'явилася 2 травня 2023 року.

Проєкт поєднує глобальне будівництво імперії та тактичні бої. Гравці можуть створювати власні фракції, обираючи раси, культурні риси та магічні здібності.

Середній час на проходження кампанії перевищує 20 годин, а рейтинг у Steam досягає 82% позитивних відгуків.

Трейлер стратегії: дивіться відео

Це найкраща 4X-стратегія, у яку я грав за останні роки,

– заявив оглядач видання PCGamesN.

До 18 листопада розробники пропонують придбати проєкт зі знижкою 60% за 539 гривень.

Отож, якщо хочеться випробувати нову гру без зайвих витрат – це ідеальний спосіб саме для вас. Обидві гри будуть доступні безплатно до 20:00 9 листопада.